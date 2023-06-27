Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор

Технології&Авто
17
Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор
Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор
Компанія Meta запустила нову послугу підписки на віртуальну реальність, яка надасть користувачам доступ «до найкращих ігор на платформі».
Про це повідомив очільник Meta Марк Цукерберг у своєму каналі в Instagram.
За його словами, передплатники Meta Quest+ зможуть скористатися двома іграми на місяць за 7,99 доларів. Річна підписка обійдеться в 59,99 доларів. Послуга вже доступна для гарнітур Meta Quest 2 і Quest Pro.
В Meta зазначили, що якщо оформити підписку до 31 липня, то перший місяць обійдеться в один долар.
Як пише Bloomberg, підписка на віртуальну реальність — це останній спосіб, яким Meta намагається заробити на своїх VR-гарнітурах після невтішних продажів. У березні компанія знизила ціни на ці ґаджети на 33%. А в червні Meta вдруге зменшила цінник на гарнітуру Quest 2: це сталося після того, як фірма анонсувала випуск Quest 3, який відбудеться у вересні.
Meta досі зазнає збитків через свої амбіції щодо віртуальної реальності. Торік компанія втратила 13,7 млрд доларів у своєму підрозділі Reality Labs — частині Meta, яка займається VR-технологіями.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.