Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор — Finance.ua

Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор Сьогодні 22:45 — Технології&Авто

Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор

Компанія Meta запустила нову послугу підписки на віртуальну реальність, яка надасть користувачам доступ «до найкращих ігор на платформі».

Про це повідомив очільник Meta Марк Цукерберг у своєму каналі в Instagram.

За його словами, передплатники Meta Quest+ зможуть скористатися двома іграми на місяць за 7,99 доларів. Річна підписка обійдеться в 59,99 доларів. Послуга вже доступна для гарнітур Meta Quest 2 і Quest Pro.

В Meta зазначили , що якщо оформити підписку до 31 липня, то перший місяць обійдеться в один долар.

Як пише Bloomberg, підписка на віртуальну реальність — це останній спосіб, яким Meta намагається заробити на своїх VR-гарнітурах після невтішних продажів. У березні компанія знизила ціни на ці ґаджети на 33%. А в червні Meta вдруге зменшила цінник на гарнітуру Quest 2: це сталося після того, як фірма анонсувала випуск Quest 3, який відбудеться у вересні.

Meta досі зазнає збитків через свої амбіції щодо віртуальної реальності. Торік компанія втратила 13,7 млрд доларів у своєму підрозділі Reality Labs — частині Meta, яка займається VR-технологіями.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.