Meta представила проєкт підводного кабелю довжиною 50 тис. кілометрів — Finance.ua
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Meta представила проєкт підводного кабелю довжиною 50 тис. кілометрів

Фінтех і Картки
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Meta представила проєкт підводного кабелю довжиною 50 тис. кілометрів
Meta представила проєкт підводного кабелю довжиною 50 тис. кілометрів
Компанія Meta підтвердила плани створення Project Waterworth — 50 000-кілометрового підводного кабелю, який з’єднає США, Бразилію, Індію, Південну Африку і не тільки.
Цей багатомільярдний проєкт покликаний «поліпшити глобальний інтернет-зв'язок і підтримати AI та хмарні сервіси Meta, що розвиваються».
Кабель складатиметься з 24 пар волокон і використовуватиме нову глибоководну прокладку, що досягає глибини 7 000 метрів, щоб зменшити кількість пошкоджень у районах з «політичними або географічними ризиками». Індія відіграє у про’кті ключову роль, інвестуючи у технічне обслуговування та фінансування у межах ширшого американо-індійського оборонного партнерства, зосередженого на підводних технологіях.
Meta стверджує, що мережа дозволить покращити цифровий зв’язок, потокове відео та онлайн-транзакції, а також стимулювати інновації в області штучного інтелекту. На відміну від попередніх проєктів, це буде перший повністю належний Meta підводний кабель.
За матеріалами:
iLenta
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