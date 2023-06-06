Meta представила новий шолом із віртуальною реальністю — Finance.ua

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Meta представила новий шолом із віртуальною реальністю

Технології&Авто
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Meta представила новий шолом із віртуальною реальністю
Meta представила новий шолом із віртуальною реальністю
Компанія Meta Platforms Inc. американського мільярдера Марка Цукерберга 1 червня презентувала новий шолом із віртуальною реальністю Quest 3.
Про це повідомляє CNBC.
Ціна на Quest 3 буде починатися від 499 доларів США. Шолом є наступником Meta Quest 2, який був випущений восени 2020 року з початковою ціною у 299 доларів.
Зазначається, що Quest 3 на 40% тонший за свого попередника Quest 2. Крім того, в новому хедсеті встановлений чип Qualcomm нового покоління.
Він має принаймні три камери на передній панелі, які можуть покращити деякі враження, коли користувач може бачити реальний світ навколо себе, одягаючи гарнітуру та взаємодіючи з додатками.
«Високоточний колір, інноваційне машинне навчання та просторове розуміння дозволяють вам взаємодіяти з віртуальним вмістом і фізичним світом одночасно, створюючи безмежні можливості для дослідження», — заявили у компанії.

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За матеріалами:
Укрінформ
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