Мережа готелів Hyatt припиняє свою діяльність в росії — Finance.ua
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Мережа готелів Hyatt припиняє свою діяльність в росії

Вчора 16:53Фондовий ринок
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Американська Hyatt Hotels Corporation, яка управляє готелями вищого класу, припиняє діяльність з розвитку і будь-які нові інвестиції в росії. Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park з 26 березня.
Про це повідомляється в заяві Hyatt.
«Відповідно до застосованих санкцій і урядових директив, зв’язок, контракти і відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року. Гостям з питаннями про проживання на 26 березня 2022 року і пізніше рекомендується звертатися безпосередньо в готель», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Hyatt Hotels Corporation — американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу. Hyatt має понад 1100 готелів в 69 країнах.

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За матеріалами: РБК-Україна
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