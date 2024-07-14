Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото) — Finance.ua
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Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото)

Технології&Авто
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Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото)
Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото)
Друге покоління спортивного купе Mercedes-AMG GT має трекову версію. Новинку з приставкою 63 Pro у назві показали на Фестивалі швидкості у Гудвуді, а на ринок вона вийде у 2025 році.
Від стандартної версії Mercedes-AMG GT 63 Pro відрізняється великими повітрозабірниками, дефлекторами та спліттером із карбону в передній частині.
Ще він отримав вставки з карбону на бічних спідницях, дифузор та фіксоване заднє крило на кормі. Їздить модель на 21-дюймових кованих легкосплавних колісних дисках, взутих у шини Michelin Pilot Sport 5 або Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Його притискну силу збільшили на 45 кг.
Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото)
Також доопрацьовано систему повного приводу та встановлено карбоно-кератичні гальма діаметром 420 мм. У салоні екстремального GT 63 Pro встановлені сидіння Performance, спортивне рульове колесо, 12,3-дюймова цифрова панель приладів і мультимедійна система з 11,9-дюймовим екраном. В обробці використана шкіра та мікрофібра.
Mercedes-AMG представив екстремальне купе потужністю 600 кінських сил (фото)
У рух спортивне купе наводить 4,0-літровий бітурбований двигун V8 потужністю 603 к.с. і 849 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою трансмісією та системою повного приводу.
Розгін із місця до «сотні» займає 3,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 317 км/год. Витрата палива — 14,1 л на 100 км.
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За матеріалами:
autocentre.ua
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