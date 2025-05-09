Мерц пригрозив росії новими санкціями через Україну — Finance.ua
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Мерц пригрозив росії новими санкціями через Україну

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Припинення вогню в Україні має «дати можливість укласти справжній мирний договір». В іншому разі росія зіткнеться з новими санкціями.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з президента Європейської ради Антоніу Кошта, пише Stern.de, The Guardian.
Коментуючи війну росії проти України, Мерц наголосив, що «ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України» і що ЄС прагне «закінчити цю війну якнайшвидше», але водночас зрозуміло, що «це не минеться повз голову України».
Він наголосив, що «українці мають брати участь» у будь-яких обговореннях, і пообіцяв, що ЄС продовжить «підтримувати Україну в її здатності ефективно захищати себе».
Німецький канцлер у четвер розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом і запевнив Трампа в підтримці його ідеї про 30-денне припинення вогню.
«Зокрема, зараз ідеться про росію», — попередив Мерц.
Він зазначив, що таке припинення вогню має «дати можливість укласти справжній мирний договір».
«Якщо цього не відбудеться, ми, не вагаючись, підемо на подальше посилення санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки», — наголосив канцлер.
У п’ятницю, 8 травня, Мерц здійснив свій перший візит до інститутів ЄС і НАТО. Після зустрічі з головою Ради ЄС Антоніу Костою канцлер провів переговори з головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн.
Потім заплановані зустрічі з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За матеріалами:
РБК-Україна
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