Meest відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну — Finance.ua

Meest відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну

Вчора 12:31 — Фондовий ринок

Міжнародна поштово-логістична група з українським корінням Meest через свою дочку Meest China відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну.

Згідно з повідомленням компанії, доступна доставка в Україну як поштових відправлень, так і комерційних вантажів.

Раніше Meest відновив міжнародну доставку посилок до країн Європейського Союзу: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Угорщини.

Водночас на сайті компанії наголошується, що у зв’язку з війною на території України та запровадженням військового стану в країні терміни доставки міжнародних відправлень до європейських країн можуть бути подовжені та залежатимуть від подальшого розвитку ситуації

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