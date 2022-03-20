Meest відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну — Finance.ua
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Meest відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну

Вчора 12:31Фондовий ринок
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Міжнародна поштово-логістична група з українським корінням Meest через свою дочку Meest China відновила викуп та доставку товарів з Китаю в Україну.
Згідно з повідомленням компанії, доступна доставка в Україну як поштових відправлень, так і комерційних вантажів.
Раніше Meest відновив міжнародну доставку посилок до країн Європейського Союзу: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Угорщини.
Водночас на сайті компанії наголошується, що у зв’язку з війною на території України та запровадженням військового стану в країні терміни доставки міжнародних відправлень до європейських країн можуть бути подовжені та залежатимуть від подальшого розвитку ситуації
За матеріалами: fixygen
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