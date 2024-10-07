McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото) — Finance.ua
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McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)

Технології&Авто
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McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
У Великій Британії дебютував новий McLaren W1. Презентацію флагманського суперкара присвятили 50-річчю першого чемпіонства McLaren.
Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Суперкар є наступником знаменитих McLaren F1 та P1. Усього виготовлять 399 таких купе вартістю 2,1 мільйона доларів.
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
Дизайн McLaren W1 продиктований аеродинамікою. Купе вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом», тоненькими фарами та широкими повітрозабірниками в боковинах. Двері піднімаються догори.
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
У основі купе McLaren W1 лежить карбоновий монокок, тому купе важить 1399 кг. Регульоване антикрило в стилі McLaren F1 GTR та технологія граунд-ефекту (вона присмоктує авто до дороги) забезпечують 1000 кг притискної сили.

Салон і характеристики McLaren W1

У внутрішньому оздобленні використані карбон та тканина. Кермо приплюснуте згори і знизу, а покази приладів виведені на дисплей. Суперкар McLaren W1 отримав 8-дюймовий портретний тачскрін. Крісла інтегровані в монокок і не регулюються, зате можна налаштувати кермову колонку і педальний вузол.
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
Суперкар McLaren W1 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 928 к. с. при 9200 об/хв та 347-сильним електромотором. Сумарна віддача — 1275 к. с. У парі з мотором працює 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями.
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
Новий McLaren W1 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, до 200 км/год — за 5,8 с, а до 300 км/год — за 12,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 350 км/год.
McLaren представив свій найшвидший суперкар (фото)
Суперкар отримав активну підвіску та карбоново-керамічні гальма. Гальмівний шлях зі 100 км/год — усього 29 м. А ще W1 — найшвидший McLaren на треку в Нардо, де випробовують усі моделі бренду.
За матеріалами:
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