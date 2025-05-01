McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg — Finance.ua
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McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg

Світ
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McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg
McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg, vocal.media
Компанії McDonald’s і Coca-Cola заявили, що досі вбачають ризики для ведення бізнесу в росії. Це свідчить про те, що великі компанії США залишаються обережними щодо інвестицій у рф.
Про це повідомляє Bloomberg.
У своєму листі для B4Ukraine McDonald’s повідомила, що продовжує дотримуватися підходу з п’яти питань, на основі яких у 2022 році було ухвалено рішення залишити ринок росії після її вторгнення в Україну. Водночас Coca-Cola вказала у своєму листі, що «санкційні режими та інші юридичні перешкоди залишаються чинними, що впливає на будь-які роздуми про повернення на російський ринок».
Для McDonald’s критеріями для ухвалення рішення про повернення були: чи є законною діяльність у росії, чи має компанія свободу ведення бізнесу, чи це сприяє репутації бренду, чи відповідає цінностям компанії, і чи це має економічний сенс. Видання зазначає, що у 2022 році «відповідь на всі ці питання була негативною». Coca-Cola пообіцяла вийти з російського ринку після вторгнення, хоча на практиці місцеві жителі досі можуть купувати її напій завдяки паралельному імпорту.
Журналісти пишуть, що Multon Partners — розливальна компанія Coca-Cola в росії — належить Coca-Cola HBC, яка зареєстрована в Лондоні й у якій материнська компанія зі США має частку. Multon припинила виробництво Coca-Cola після вторгнення, але запустила подібний напій під назвою «Добра кола».
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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