McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg Сьогодні 04:04 — Світ

McDonald’s та Coca-Cola вважають повернення на ринок рф ризикованим — Bloomberg, vocal.media

Компанії McDonald’s і Coca-Cola заявили, що досі вбачають ризики для ведення бізнесу в росії. Це свідчить про те, що великі компанії США залишаються обережними щодо інвестицій у рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своєму листі для B4Ukraine McDonald’s повідомила, що продовжує дотримуватися підходу з п’яти питань, на основі яких у 2022 році було ухвалено рішення залишити ринок росії після її вторгнення в Україну. Водночас Coca-Cola вказала у своєму листі, що «санкційні режими та інші юридичні перешкоди залишаються чинними, що впливає на будь-які роздуми про повернення на російський ринок».

Для McDonald’s критеріями для ухвалення рішення про повернення були: чи є законною діяльність у росії, чи має компанія свободу ведення бізнесу, чи це сприяє репутації бренду, чи відповідає цінностям компанії, і чи це має економічний сенс. Видання зазначає, що у 2022 році «відповідь на всі ці питання була негативною». Coca-Cola пообіцяла вийти з російського ринку після вторгнення, хоча на практиці місцеві жителі досі можуть купувати її напій завдяки паралельному імпорту.

Журналісти пишуть, що Multon Partners — розливальна компанія Coca-Cola в росії — належить Coca-Cola HBC, яка зареєстрована в Лондоні й у якій материнська компанія зі США має частку. Multon припинила виробництво Coca-Cola після вторгнення, але запустила подібний напій під назвою «Добра кола».

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