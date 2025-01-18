Mazda представила новий седан для Європи — Finance.ua

Mazda представила новий седан для Європи 18.01.2025, 01:19 — Фондовий ринок

Mazda представила новий седан для Європи

Японський виробник Mazda вивів на європейський ринок новий седан Mazda6e у двох версіях із заднім приводом.

Після 23 років і трьох поколінь Mazda 6, японський бренд прощається з двигунами внутрішнього згоряння в середньорозмірному седані та представляє електричну версію Mazda6e.

Традиційний японський дизайн доповнений новітніми технологіями та ноткою інновацій, яких можна було б очікувати від виробника. Хоча під капотом не знайти «Made in Japan».

Конкуренція змушує йти на непрості рішення, аби Mazda могла боротись із такими моделями, як VW ID.7 або Hyundai Ioniq 6. Але чи достатньо поєднання японської елегантності, нових приводів і сюрпризів, таких як «Режим автомийки», щоб вразити шанувальників Tesla?

Візуально модель виглядає досить звично. Ну… принаймні, як для автомобіля Mazda на китайському ринку. Новий електричний (а також похідний з 1,5-літровим бензиновим двигуном як розширювач запасу ходу) продається там як EZ-6 із середини 2024 року. Він виробляється на спільному підприємстві з компанією Changan у Нанкіні (Китай) і тому має багато спільних компонентів із Shenlan SL03.

Китайський автомобіль у японському дизайні Aero-Fusiform привертає увагу не лише 19-дюймовими дисками. Завдяки купеподібному силуету, безкаркасним бічним вікнам і фірмовому крилу з підсвічуванням, яке також може відображати стан зарядки.

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Електродвигун потужністю 190 кВт (258 к.с.) і крутним моментом 320 Нм забезпечує прискорення від 0 до 100 км/год всього за 7,6 секунди. Функція швидкого заряджання вражає потужністю зарядки до 200 кВт і дозволяє заряджати батарею від 10 до 80 відсотків за 22 хвилини.

Варіант дальньої дії, з іншого боку, використовує нікель-кобальт-марганцеву батарею (NCM) ємністю 80 кВт-год. Це забезпечує запас ходу до 552 км. Незважаючи на дещо меншу потужність 180 кВт (245 к.с.), крутний момент залишається незмінним і складає 320 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год трохи гірший — 7,8 секунди. Під час швидкої зарядки версія для дальньої дії досягає максимуму 95 кВт, що означає, що цикл зарядки від 10 до 80 відсотків займає приблизно 45 хвилин.

Ціна

Mazda планує випустити нову модель влітку 2025 року. Ціни ще не оголошено, але Mazda чітко позиціонує автомобіль у середньому класі та, відповідаючи на запитання, підтвердила початкову ціну близько 45 000 євро.

Це включає шестирічну гарантію та восьмирічну гарантію на батарею з мінімальною ємністю 70 відсотків.

motorcar За матеріалами:

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