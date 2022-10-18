Майже половина компаній-гігантів використовує блокчейн технології — Finance.ua
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Майже половина компаній-гігантів використовує блокчейн технології

Фінтех і Картки
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Згідно зі звітом Finbold, майже половина провідних компаній світу використовує блокчейн-технології у своїй діяльності: 44 зі 100 фірм-гігантів активно освоюють технології блокчейну. Результати звіту охоплюють період з серпня 2021 року до серпень 2022 року.
Як стало відомо, блокчейн-технології найбільше використовують технологічні гіганти, серед яких Meta, Adobe, Verizon та Nvidia. Щодо компаній з фінансового сектора, платіжні системи Paypal, Visa та Mastercard виявили найбільшу зацікавленість. Серед найвідоміших рітейлерів блокчейн обрали Walmart та Shopify.
Майже половина компаній-гігантів використовує блокчейн технології
Технологічні та фінансові гіганти використовують блокчейн-технології для привернення уваги нових клієнтів та, очевидно, для оптимізації власної діяльності. Як наголосив директор криптовідділу міжнародного платіжного гіганта Mastercard Радж Дхамодхаран, криптовалюта має величезний потенціал для трансформації фінансової інфраструктури світу, а Mastercard активно працює над впровадженням цифрових активів як повсякденного способу оплати.
Майже половина компаній-гігантів використовує блокчейн технології
«У найближчому майбутньому володіти цифровими активами і витрачати їх буде так само просто, як розплачуватися безконтактною карткою в магазині. Криптовалюти та цифрові валюти центральних банків можуть докорінно змінити фінансову систему», — наголосив Радж Дхамодхаран.
За матеріалами:
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