Майже 65 тисяч літніх людей отримають грошову допомогу ООН — Finance.ua
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Майже 65 тисяч літніх людей отримають грошову допомогу ООН

Казна та Політика
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Грошову допомогу від УВКБ ООН отримають майже 65 тисяч людей літнього віку.
Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.
За її словами, отримувачі допомоги не є внутрішньо переміщеними особами, проте належать до вразливих категорій населення.
«Усі заяви, інформацію про які ми передали до УВКБ ООН, пройшли верифікацію, тобто ми переконались, що це реальні люди з реальними адресами, які насправді відносяться до вразливих категорій. Це люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, які не є внутрішньо переміщеними особами, але постраждали від війни і потребують підтримки. Це 62 475 сімей, що складаються з 64 886 людей», — зазначила Лазебна.
Допомога в розмірі 2220 грн надаватиметься на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.
Нагадаємо, що наразі внутрішньо переміщені особи та особи, які проживають на деокупованих, окупованих територіях та регіонах, де тривають бойові дії, можуть подати заяву на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу єДопомога.
За матеріалами:
Finance.ua
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