Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тисяч жителів москви — Finance.ua
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Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тисяч жителів москви

Вчора 20:10
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Близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу в російській столиці через відхід іноземних компаній з країни після вторгнення в Україну. Мер москви Сергій Собянін хоче організувати тимчасові та громадські роботи.
За словами Собяніна, влада продовжить реалізовувати плани з підтримки працівників, які ризикують залишитися без роботи, виділивши на це 3,36 млрд рублів (близько 41 млн доларів за офіційним курсом).
«Як і планувалося, минулого тижня ми затвердили Програму підтримки співробітників, яким загрожує звільнення. В першу чергу програма адресована співробітникам іноземних компаній, які тимчасово призупинили свою діяльність або вирішили покинути Росію. За нашими оцінками, близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу», — написав Собянін.
Він додав, що план допомоги в працевлаштуванні включає в себе навчання персоналу, працевлаштування на тимчасові і громадські роботи і стимулювання організацій і фірм, які наймають цих працівників.

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За матеріалами: РБК-Україна
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