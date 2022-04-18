Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тисяч жителів москви — Finance.ua

Масовий відхід західних компаній позбавить роботи 200 тисяч жителів москви

Вчора 20:10

Близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу в російській столиці через відхід іноземних компаній з країни після вторгнення в Україну. Мер москви Сергій Собянін хоче організувати тимчасові та громадські роботи.

За словами Собяніна, влада продовжить реалізовувати плани з підтримки працівників, які ризикують залишитися без роботи, виділивши на це 3,36 млрд рублів (близько 41 млн доларів за офіційним курсом).

«Як і планувалося, минулого тижня ми затвердили Програму підтримки співробітників, яким загрожує звільнення. В першу чергу програма адресована співробітникам іноземних компаній, які тимчасово призупинили свою діяльність або вирішили покинути Росію. За нашими оцінками, близько 200 тисяч людей ризикують втратити роботу», — написав Собянін.

Він додав, що план допомоги в працевлаштуванні включає в себе навчання персоналу, працевлаштування на тимчасові і громадські роботи і стимулювання організацій і фірм, які наймають цих працівників.

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