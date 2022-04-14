Маск запропонував купити Twitter за $43 млрд — Finance.ua

Маск запропонував купити Twitter за $43 млрд

Вчора 22:18 — Фондовий ринок

Маск запропонував купити Twitter за $43 млрд, www.teslarati.com

Співзасновник та голова Tesla Ілон Маск, який нещодавно став найбільшим акціонером соцмережі Twitter, хоче повністю купити компанію. Він оцінив її приблизно у $43 млрд.

Пропозиція Маска купити Twitter опублікована на сайті Комісії США з цінних паперів та бірж.

4 квітня стало відомо, що Маск є власником 9% акцій Twitter та найбільшим акціонером компанії. Увійти до ради директорів Twitter він відмовився.

У пропозиції купити компанію Маск заявив, що інвестував у Twitter, оскільки вірить у його потенціал стати платформою для свободи слова у всьому світі, і вважає, що свобода слова є імперативом для демократії. Він додав, що «компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу у нинішньому вигляді».

«Twitter необхідно перетворити на приватну компанію. В результаті я пропоную купити 100% акцій Twitter за ціною $54,20 за акцію готівкою, з премією в 54% до дня, що передує дню, коли я почав інвестувати в Twitter, і з премією в 38% до дня, що передує даті публічного оголошення про мою інвестицію. Це є моєю найкращою і остаточною пропозицією, і, якщо вона не буде прийнята, мені доведеться переглянути свою позицію як акціонера. Twitter має екстраординарний потенціал. Я розблокую його», — заявив Маск.

У компанії відповіли, що її правління розгляне пропозицію, і будь-яка відповідь буде на користь «всіх акціонерів Twitter».

У Маска понад 80 млн підписників у Twitter. Після інвестування в компанію він почав висловлювати пропозиції щодо змін у її діяльності: від перетворення штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско на притулок для безпритульних та додавання можливості редагування твітів до надання автоматичних позначок преміум-користувачам.

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