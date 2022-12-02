Маск обіцяє імплантувати чип Neuralink людині протягом пів року — Finance.ua

Маск обіцяє імплантувати чип Neuralink людині протягом пів року Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Маск обіцяє імплантувати чип Neuralink людині протягом пів року

Клінічні випробування на людях бездротового мозкового чипу, розробленого компанією винахідника Ілона Маска Neuralink, розпочнуться протягом пів року, передає Reuters.

Компанія розробляє інтерфейси мозкових чіпів, які, як планується, можуть дозволити пацієнтам із обмеженими можливостями знову рухатися та спілкуватися. Також, за словами Маска, йтиметься про відновлення зору.

Компанія Neuralink, розташована в районі затоки Сан-Франциско та в Остіні у Техасі, останніми роками проводила випробування на тваринах, намагаючись отримати дозвіл від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) для початку клінічних випробувань на людях, пише Reuters.

«Ми хочемо бути надзвичайно обережними та впевненими, що він добре працюватиме, перш ніж поміщати пристрій в людину. Спочатку прогрес, особливо щодо людей, здаватиметься, можливо, жахливо повільним, але ми паралельно робимо все, щоб масштабувати його», — сказав Маск.

За його словами, перші два використання пристрою Neuralink у людини стосуватимуться відновлення зору та забезпечення руху м’язів у людей, які не можуть цього робити.

Майбутніми продуктами Neuralink мають бути нейронні чипи, інтегровані в мозок людини, щоб усунути наслідки певних хвороб мозку. Йдеться також про розширення пам’яті, лікування паралічу, сліпоти, депресії, хвороби Паркінсона та оптимальнішого керування складними системами. Серед іншого може йтися й про можливість подумки грати у відеоігри, викликати авто Tesla, або завантажувати і відтворювати спогади.

У 2019 році експерименти з чипізацією проводилися на мишах. У 87% випадків вживлення пристрою завершилися вдало. У серпні 2020 року Маск офіційно презентував проєкт і представив світові чиповану свиню на ім’я Гертруда. 2021 року Neuralink мала проблеми після того, як кількох мавп піддали евтаназії, у тому числі через підозри на інфекції, повʼязані з пристроєм.

У липні інша американська компанія Synchron випередила Neuralink. Тоді лікарі лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку успішно встановили пристрій компанії в людину, яка живе з боковим аміотрофічним склерозом.

Neuralink — американська компанія, що розробляє мозкові імплантанти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.

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