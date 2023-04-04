Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10 — Finance.ua

Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10 Вчора 16:50

Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10

Американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. За версією авторитетного бізнес-журналу Forbes , у лідери рейтингу піднявся французький лакшері-магнат Бернар Арно.

Укладачі рейтингу відзначають, що минулий рік видався непростим для найбагатших людей планети. Майже половина доларових мільярдерів світу втратила частину свого статку, що призвело до перестановок в рейтингу.

Якщо в минулому році по планеті ходили 2668 володарів «десятизначного статку», то сьогодні їх залишилося «всього лише» 2640. А сукупна вартість активів всіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів.

Перша десятка найбагатших людей планети за версією Forbes:

Бернар Арно ($210,8 млрд) — француз, керівник і найбільший акціонер групи компаній Louis Vuitton, що випускає предмети розкоші і косметики під 70 різними брендами. Ілон Маск ($196,5 млрд) — американський мільярдер родом з ПАР. Власник автомобільної компанії Tesla, космічної компанії SpaceX та інших. Віднедавна володіє соцмережею Twitter. Джефф Безос ($117,4 млрд) — американець, власник корпорації Amazon, світового лідера онлайн-продажів. Ларрі Еллісон (112,3 млрд) — американець, співзасновник компанії Oracle, великого виробника і постачальника програмного забезпечення для бізнесу та серверного обладнання. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) — американець, глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway, що володіє десятками високоприбуткових компаній з різних секторів економіки (від виробництва батарейок до мереж фастфуду). Білл Гейтс ($104,9 млрд) — американець, засновник і в минулому найбільший акціонер Microsoft. Карлос Слім Елу (89,9 млрд) — мексиканець, власник безлічі компаній в Латинській Америці, зокрема найбільшої компанії мобільного зв’язку в регіоні América Móvil. Мукеш Амбані ($83,3 млрд) — індієць, основний власник холдингу Reliance Industries, який володіє нафтопереробними, нафтогазовими, телекомунікаційними та рітейлінговими компаніями в Індії. Стів Балмер ($80,9 млрд) — американець, в минулому був однією з ключових фігур і навіть гендиректором Microsoft, отримав свої статки в основному за рахунок бонусів і зарплати в цій компанії. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($80,7 млрд) — француженка, єдина жінка в першій десятці. Є одним з основних спадкоємців парфумерної імперії L’Oreal.

УНІАН За матеріалами:

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