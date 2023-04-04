Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10 — Finance.ua
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Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10

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Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10
Маск більше не найбагатша людина світу за версією Forbes: ТОП-10
Американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. За версією авторитетного бізнес-журналу Forbes, у лідери рейтингу піднявся французький лакшері-магнат Бернар Арно.
Укладачі рейтингу відзначають, що минулий рік видався непростим для найбагатших людей планети. Майже половина доларових мільярдерів світу втратила частину свого статку, що призвело до перестановок в рейтингу.
Якщо в минулому році по планеті ходили 2668 володарів «десятизначного статку», то сьогодні їх залишилося «всього лише» 2640. А сукупна вартість активів всіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів.

Перша десятка найбагатших людей планети за версією Forbes:

  1. Бернар Арно ($210,8 млрд) — француз, керівник і найбільший акціонер групи компаній Louis Vuitton, що випускає предмети розкоші і косметики під 70 різними брендами.
  2. Ілон Маск ($196,5 млрд) — американський мільярдер родом з ПАР. Власник автомобільної компанії Tesla, космічної компанії SpaceX та інших. Віднедавна володіє соцмережею Twitter.
  3. Джефф Безос ($117,4 млрд) — американець, власник корпорації Amazon, світового лідера онлайн-продажів.
  4. Ларрі Еллісон (112,3 млрд) — американець, співзасновник компанії Oracle, великого виробника і постачальника програмного забезпечення для бізнесу та серверного обладнання.
  5. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) — американець, глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway, що володіє десятками високоприбуткових компаній з різних секторів економіки (від виробництва батарейок до мереж фастфуду).
  6. Білл Гейтс ($104,9 млрд) — американець, засновник і в минулому найбільший акціонер Microsoft.
  7. Карлос Слім Елу (89,9 млрд) — мексиканець, власник безлічі компаній в Латинській Америці, зокрема найбільшої компанії мобільного зв’язку в регіоні América Móvil.
  8. Мукеш Амбані ($83,3 млрд) — індієць, основний власник холдингу Reliance Industries, який володіє нафтопереробними, нафтогазовими, телекомунікаційними та рітейлінговими компаніями в Індії.
  9. Стів Балмер ($80,9 млрд) — американець, в минулому був однією з ключових фігур і навіть гендиректором Microsoft, отримав свої статки в основному за рахунок бонусів і зарплати в цій компанії.
  10. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($80,7 млрд) — француженка, єдина жінка в першій десятці. Є одним з основних спадкоємців парфумерної імперії L’Oreal.
За матеріалами:
УНІАН
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