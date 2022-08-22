Магазини Crocs відновлюють роботу у росії — Finance.ua

Магазини Crocs відновлюють роботу у росії Вчора 19:44 — Фондовий ринок

Магазини Crocs відновлюють роботу у росії

На тлі широкомасштабного вторгнення росії в Україну, бренд Crocs у березні 2022 року оголосив про закриття магазинів у країні-агресорці. Проте деякі точки продажу знову працюють на російському ринку.

Кілька магазинів Crocs вже відновили роботу під управлінням ТОВ «Клер». Контрольною часткою нової юрособи володіє громадянин Франції Ерік Петі, який з 2008 по 2014 роки обіймав посаду генерального директора у російському представництві «Крокс Сі-Ай-Ес».

Керівництво закритими з березня магазинами Crocs поступово почало переходити до нової юрособи колишнього очільника російського представництва компанії Еріка Петі. Корпоративні магазини бренду відновлюють роботу під управлінням ТОВ «Клер» — зокрема, щонайменше дві точки продажу у москві вже почали знову працювати.

У контактних даних до вакансій у профілі російського підрозділу «Крокс Сі-Ай-Ес» з’явилась пошта на домені claire.shoes — нове ТОВ було створено у травні цього року, а основний його власник з часткою 85% — вже згаданий француз Ерік Петі. Решта 15% юрособи належать співвласнику RT-Group Євгєнію Трєгубєнко.

російські інвестори припускають, що американська компанія могла продати свій бізнес у країні-агресорці новому ТОВ на ринкових умовах, знизивши, зокрема, репутаційні ризики від прямої присутності на ринку. При цьому, схема буцімто дозволить відновити поставки оригінального взуття бренду до росії, проте яким чином підсанкційні товари потраплять на російські прилавки, «експерти» не уточнюють.

Ймовірно, постачати оригінальне взуття нові власники планують за допомогою так званого «паралельного імпорту». Зазначається, що відновлювати роботу свого онлайн-магазину у країні-агресорці компанія, скоріш за все, не буде, натомість товари постачатимуться через інші діючі на території росії інтернет-майданчики.

Телеканал 24 За матеріалами:

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