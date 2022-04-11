"Литовські залізниці" закривають представництва в рф та білорусі — Finance.ua
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"Литовські залізниці" закривають представництва в рф та білорусі

Вчора 23:42Фондовий ринок
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"Литовські залізниці" закривають представництва в рф та білорусі"Литовські залізниці" закривають представництва в рф та білорусі
Державна компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовські залізниці) закриває свої представництва у рф та білорусі.
Про це йдеться у заяві компанії від 11 квітня.
«Ми рішуче засуджуємо російську війну в Україні, тому ми шукаємо способи допомогти народу України, який бореться за свободу. Представництва в білорусі та росії мали на меті співпрацю та пошук нових контактів з бізнес-партнерами в цих країнах, але можливостей для таких контактів не залишилося. Таким чином, закриття представництв є необхідним кроком», — заявив генеральний директор LTG Егідіюс Лазаускас.
Офіси LTG в росії та білорусі були створені близько десяти років тому. Зараз триває процес їх ліквідації і може тривати 3-6 місяців.
У компанії нагадали, що в березні підприємство залізничних вантажоперевезень LTG Cargo групи заборонило використання всіх вагонів компанії при перевезенні вантажів до білорусі та росії, а також до інших держав транзитом через ці країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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