Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії — Finance.ua

Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії
Угорському лоукостеру виповнюється 20 років, тож перевізник влаштував приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.
Деталі розпродажу:
- акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;
- знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;
- знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;
- знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;
- акція не поширюється на групові бронювання.
Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.
Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з’явиться автоматично.
Приклади акційних рейсів:
- Вільнюс — Лондон — 14 євро;
- Гданськ — Дортмунд — 17 євро;
- Катовіце — Барселона — 20 євро;
- Катовіце — Афіни — 20 євро;
- Варшава — Брюссель — 21 євро;
- Вільнюс — Рим — 22 євро;
- Варшава — Париж — 25 євро.
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