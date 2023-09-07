Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії — Finance.ua

Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії

Угорському лоукостеру виповнюється 20 років, тож перевізник влаштував приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.

Деталі розпродажу:

акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;

знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;

знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;

знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;

акція не поширюється на групові бронювання.

Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.

Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з’явиться автоматично.

Приклади акційних рейсів:

Вільнюс — Лондон — 14 євро;

Гданськ — Дортмунд — 17 євро;

Катовіце — Барселона — 20 євро;

Катовіце — Афіни — 20 євро;

Варшава — Брюссель — 21 євро;

Вільнюс — Рим — 22 євро;

Варшава — Париж — 25 євро.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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