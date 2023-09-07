Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії — Finance.ua
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Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії

Особисті фінанси
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Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії
Лоукостер Wizz Air влаштував розпродаж до 20-річчя авіакомпанії
Угорському лоукостеру виповнюється 20 років, тож перевізник влаштував приємний подарунок для пасажирів і розпродає акційні авіаквитки на різні напрямки зі знижкою 20%.

Деталі розпродажу:

  • акція діятиме лише з 6 вересня і до кінця дня 7 вересня;
  • знижка 20% діє на перельоти з 15 вересня 2023 до 21 березня 2024 року;
  • знижка 20% не діє у святковий період з 15 грудня до 9 січня;
  • знижка 20% застосовується до тарифу, але не впливає на адміністративні збори;
  • акція не поширюється на групові бронювання.
Деталі про доступність рейсів, напрямки та ціни можна дізнатись на офіційному сайті Wizz Air або в мобільному додатку лоукостера.
Для отримання знижки 20% не потрібно вводити промокод. Якщо обраний вами рейс включений у розпродаж, то акційна ціна з’явиться автоматично.

Приклади акційних рейсів:

  • Вільнюс — Лондон — 14 євро;
  • Гданськ — Дортмунд — 17 євро;
  • Катовіце — Барселона — 20 євро;
  • Катовіце — Афіни — 20 євро;
  • Варшава — Брюссель — 21 євро;
  • Вільнюс — Рим — 22 євро;
  • Варшава — Париж — 25 євро.
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За матеріалами:
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