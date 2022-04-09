Лондон заблокував продаж платини та паладію з російських заводів — Finance.ua

Лондон заблокував продаж платини та паладію з російських заводів

Вчора 13:12 — Банківські метали

Лондонський ринок платини та паладію (LPPM) заблокував російські афінажні заводи для продажу двох металів. Це рішення означає, що платина та паладій, вироблені цими заводами після 8 квітня, заборонені для торгівлі на найбільшому у світі ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Росія виробляє близько 10% світової пропозиції платини та від 25% до 30% паладію. Ці два метали переважно використовуються автовиробниками для зниження шкідливих викидів. Платина також використовується в інших галузях промисловості, в ювелірних виробах та для інвестицій.

У заяві LPPM йдеться, що його керівний комітет переглянув список акредитованих заводів у зв’язку з подіями в Україні. LPPM заявив, що негайно призупинить роботу обох акредитованих ним російських заводів, ВАТ «Красцветмет» та Пріокського заводу кольорових металів.

Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів (LBMA), торгова група, схожа на LPPM, на початку березня виключила російські афінажні заводи зі своїх списків поставки, фактично заблокувавши торгівлю новим російським золотом та сріблом.

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