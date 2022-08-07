Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть — Finance.ua
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Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть

Кредит&Депозит
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Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть
Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть
Фінансові компанії й ломбарди за результатами І кварталу 2022 року були збитковими. Діяльність більшості надавачів небанківських фінансових послуг скоротилася через війну.
Про це йдеться в щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору від НБУ.
«Кредитування ломбардами знизилося на чверть, фінансовими компаніями — на 45%. Фінансові компанії й ломбарди за результатами І кварталу були збитковими», — йдеться у повідомленні.
При цьому НБУ зазначає, що звітність фінансових компаній та ломбардів за I квартал є найменш повною. Обсяги активів сектору зменшилися порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни, особливо в ломбардів.
У I кварталі 2022 року виплати страховиків, за даними Нацбанку, впали на близько 22% р/р. Страховики були прибутковими за результатами кварталу.
За квартал не відзвітували кредитні спілки, що мають майже чверть активів ринку. Обсяг активів установ, що відзвітували, знизився за І квартал на 4%. Обсяг нових кредитів у І кварталі скоротився в півтора раза порівняно з відповідним періодом минулого року.
Загалом, як зазначили у НБУ, значна кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг через війну вимушено призупинили або скоротили свою діяльність через реалізацію операційних ризиків.
За матеріалами:
УНН
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