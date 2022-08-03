Логістичний гігант розпродає активи в рф, щоб повністю піти з країни-агресора — Finance.ua
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Логістичний гігант розпродає активи в рф, щоб повністю піти з країни-агресора

Фондовий ринок
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Логістичний гігант розпродає активи в рф, щоб повністю піти з країни-агресора
Логістичний гігант розпродає активи в рф, щоб повністю піти з країни-агресора
Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk A/S продовжує згортання операцій у росії з наміром зрештою залишити країну.
Про це йдеться у звіті компанії за підсумками ІІ кварталу 2022 року.
«Всі рейси в росію та з росії припинені, і триває процес продажу активів, зокрема міноритарної частки у розмірі 30,75% Global Ports Investments», — йдеться в звіті.
AP Moeller-Maersk A/S — світовий лідер у сфері контейнерних перевезень та управління портами. Компанії належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден.
У II кварталі 2022 року виручка Maersk зросла в порівнянні з аналогічним показником минулого року в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA зросла вдвічі, до $10,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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