Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років — Finance.ua
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Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років

Вчора 19:13Енергетика
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Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п’ять-сім років. Як заявив міністр нафти та газу Лівії Мухаммед Аун, негайно це зробити неможливо.
Про це йдеться у коментарі міністра російським ЗМІ.
«Лівія не може стати заміною зараз. Можливо, це відбудеться через п’ять чи сім років», — сказав міністр.
Раніше нафтогазова група Eni з Італії заявила, що планує замінити російську нафту на постачання з міжнародного ринку, а також призупинила укладання нових контрактів на постачання сирої нафти з РФ.
Росія, другий за величиною експортер сирої нафти у світі після Саудівської Аравії, до санкцій експортувала близько 3 мільйонів барелів нафти на день у європейські країни ОЕСР.
За матеріалами: РБК-Україна
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