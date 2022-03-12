Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років — Finance.ua

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років

Вчора 19:13 — Енергетика

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п’ять-сім років. Як заявив міністр нафти та газу Лівії Мухаммед Аун, негайно це зробити неможливо.

Про це йдеться у коментарі міністра російським ЗМІ

«Лівія не може стати заміною зараз. Можливо, це відбудеться через п’ять чи сім років», — сказав міністр.

Раніше нафтогазова група Eni з Італії заявила, що планує замінити російську нафту на постачання з міжнародного ринку, а також призупинила укладання нових контрактів на постачання сирої нафти з РФ.

Росія, другий за величиною експортер сирої нафти у світі після Саудівської Аравії, до санкцій експортувала близько 3 мільйонів барелів нафти на день у європейські країни ОЕСР.

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