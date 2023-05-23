Лідери G7 закликають ухвалити міжнародні стандарти для ШІ — Finance.ua
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Лідери G7 закликають ухвалити міжнародні стандарти для ШІ

Технології&Авто
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Лідери G7 закликають ухвалити міжнародні стандарти для ШІ
Лідери G7 закликають ухвалити міжнародні стандарти для ШІ
Лідери країн «Великої сімки» під час саміту в Японії закликали до розробки і ухвалення міжнародних технічних стандартів для штучного інтелекту.
Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Хоча лідери G7 під час зустрічі в Хіросімі визнали, що підходи до досягнення спільного бачення і мети штучного інтелекту можуть відрізнятися. Втім керувати цифровою економікою потрібно відповідно до оновлених спільних демократичних цінностей.
Угода була досягнута після того, як Європейський Союз наблизився до ухвалення закону про регулювання технологій штучного інтелекту, потенційно першого в світі комплексного закону про штучний інтелект.
«Ми хочемо, щоб системи штучного інтелекту були точними, надійними, безпечними та недискримінаційними, незалежно від їх походження», — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Лідери G7 згадали генеративний штучний інтелект, зокремаChatGPT, пояснивши, що їм потрібно негайно проаналізувати можливості та виклики генеративного штучного інтелекту.
Саміт відбувається після зустрічі міністрів цифрових технологій Великої сімки минулого місяця, на якій США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада заявили, що їм слід ухвалити регулювання штучного інтелекту.
Нагадаємо, депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект.
Зокрема, заборонятиметься використання більшості технологій розпізнавання облич для стеження за людьми.
Розробники документу запропонували, щоб компанії, які розробляють генеративні моделі ШІ, до яких входить ChatGPT, помічали контент, який створений штучним інтелектом.

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За матеріалами:
Діло
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