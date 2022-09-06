LG запускає Art Lab як свій NFT-маркетплейс — Finance.ua

LG запускає Art Lab як свій NFT-маркетплейс Вчора 01:54 — Фондовий ринок

Південнокорейська корпорація LG Electronics запустила NFT-платформу за підтримки розробників Hedera. Платформа схожа на будь-який ринок NFT, який дозволяє користувачам продавати та купувати невзаємозамінні токени (NFT) і відображати їх на екранах своїх телевізорів. Ця функція доступна для телевізорів LG із webOS 5.0 і вище в США.

У блозі компанії детально описано, як користувачі можуть відображати NFT у форматі 16:9 на своїх OLED-телевізорах через LG Art Lab. Ця функція доступна на головному екрані телевізора і дозволяє користувачам переглядати профілі художників або переглядати твори мистецтва, що знаходяться в процесі створення. Користувачі також мають доступ до таймера Live Drop у реальному часі, який допомагає їм бачити останні NFT. LG Art Lab працює на основі блокчейн-мережі Hedera, яка, як стверджує компанія, є більш довговічною та широко використовується окремими людьми.

Платформа використовує QR-коди для транзакцій через Wallypto — додаток LG для криптовалютного гаманця. Користувачі також можуть переглядати свої попередні транзакції та керувати своїми покупками на вкладці «Моя колекція». Одним із перших художників, представлених на ринку NFT від LG, є Баррі Ікс Болл, який створює скульптури за допомогою технологій друку та 3D-сканування. Ця конкретна серія NFT припиниться протягом наступних кількох тижнів, тоді як щомісяця до платформи приєднуватимуться нові виконавці.

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