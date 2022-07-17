LG розробляє ультратонкі камери для смартфонів з «металінзами» — Finance.ua

LG розробляє ультратонкі камери для смартфонів з «металінзами» Вчора 00:21 — Технології&Авто

На заході Nano Korea компанія анонсувала нову технологію виробництва ультратонкої оптики під назвою «металінза».

На відміну від традиційних аналогів, нова розробка дозволить значно знизити габарити модулів камер у різних галузях — у тому числі і при виробництві смартфонів.

Металінза є ультратонкою плоскою структурою з розкиданими по ній наночастинками, що мають здатність змінювати форму і фокусувати світло, як звичайні лінзи. LG заявляє, що разом із дослідницькими інститутами розробляє подібні рішення, товщина яких у 10 000 разів менша, ніж у стандартних лінз для камер.

«У металінзи є потенціал для застосування не тільки в автомобілях, а й у мобільних продуктах та мікрокамерах. LG Innotek розробляє її в рамках співпраці між промисловістю та академічними колами, тому що самотужки тяжко проводити дослідження», — зазначив Кан Мін Сок, технічний директор LG Innotek.

У перспективі розробка компанії може допомогти виробникам смартфонів значно знизити товщину модулів камер, втопивши оптику в корпус за рахунок зменшення її габаритів. Втім, це навряд чи відбудеться найближчим часом: компанія поки що не називає навіть орієнтовних термінів появи перших комерційних зразків металінз.

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