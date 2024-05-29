LG представила портативний зовнішній дисплей для ноутбуків — Finance.ua

LG представила портативний зовнішній дисплей для ноутбуків Сьогодні 03:43 — Технології&Авто

LG представила портативний зовнішній дисплей для ноутбуків

Пристрій має співвідношення сторін 16:10, роздільна здатність матриці становить 2560×1600 пікселів (60 Гц), яскравість досягає 350 ніт, антивідблиск покриття. Заявлено охоплення кольорової гами DCI-P3 на рівні 99%, тому монітор підійде не тільки для офісних завдань, але і для корекції кольору та інших маніпуляцій з кольором.

Зовнішній монітор LG підключається до ноутбука за допомогою USB-C роз'єму.

Повідомляється, що монітор здатний виводити зображення з будь-якого ноутбука, оснащеного портом USB-C. А за рахунок двох USB-C портів у зовнішньому моніторі вільний роз'єм може використовуватися як реверсивна зарядка потужністю до 45 Вт. При цьому кут нахилу зовнішнього монітора може становити 105 або 120 градусів. Вбудовані динаміки у моніторі відсутні.

LG Gram+view важить всього 660 грамів і оснащений чохлом-книжкою, який одночасно виступає в ролі підставки. Габарити пристрою становлять 360×246×8 мм.

LG Gram+view доступний у ряді країн за кордоном досить давно, але в Китаї пристрій почав продаватися тільки зараз. Вартість монітора у Китаї складає 3999 юанів (~$550).

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