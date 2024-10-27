Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото) — Finance.ua

Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото) Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)

Компанія Lexus продовжує розвивати власну лінійку автомобілів у версії Overtrail, що передбачає покращені позашляхові якості.

Проте якщо поява таких Overtrail-версій для Lexus GX та Lexus LX виглядала цілком логічно, то дебют Lexus NX Overtrail став приємною несподіванкою — цьому гламурному міському кросоверу явно додали впевненості для подолання бездоріжжя.

Перелік змін для Overtrail-версій вже приблизно зрозумілий. Автомобіль Lexus NX Overtrail отримав 18-дюмові колісні диски з позашляховою АТ-шною гумою, чорні ручки дверцят та корпуси дзеркал, збільшений кліренс (+15 мм), адаптивну AVS-підвіску, що раніше була доступна лише для версій F SPORT. А ще — пісочний колір Moon Desert.

У салоні автомобіль Lexus NX Overtrail також намагається поєднати елементи розкоші та ексклюзивні деталі.

Наприклад, кросовер Lexus NX Overtrail має доволі високий рівень оснащення (найбільший 14-дюймовий сенсорний дисплей, система іонізації повітря, синтетична шкіра Tahara), плюс додано оздоблення світлим деревом Bookmatch.

Варто відзначити, що ось така версія Lexus NX Overtrail вперше з’явилась ще в березні поточного року, але пропонувалась виключно на японському ринку.

Але тепер цей автомобіль виходить на загальноєвропейські ринки — відповідно, кросовер Lexus NX Overtrail може з’явитись і у нас в Україні.

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