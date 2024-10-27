Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото) — Finance.ua
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Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)

Технології&Авто
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Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)
Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)
Компанія Lexus продовжує розвивати власну лінійку автомобілів у версії Overtrail, що передбачає покращені позашляхові якості.
Проте якщо поява таких Overtrail-версій для Lexus GX та Lexus LX виглядала цілком логічно, то дебют Lexus NX Overtrail став приємною несподіванкою — цьому гламурному міському кросоверу явно додали впевненості для подолання бездоріжжя.
Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)
Перелік змін для Overtrail-версій вже приблизно зрозумілий. Автомобіль Lexus NX Overtrail отримав 18-дюмові колісні диски з позашляховою АТ-шною гумою, чорні ручки дверцят та корпуси дзеркал, збільшений кліренс (+15 мм), адаптивну AVS-підвіску, що раніше була доступна лише для версій F SPORT. А ще — пісочний колір Moon Desert.
Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)
У салоні автомобіль Lexus NX Overtrail також намагається поєднати елементи розкоші та ексклюзивні деталі.
Наприклад, кросовер Lexus NX Overtrail має доволі високий рівень оснащення (найбільший 14-дюймовий сенсорний дисплей, система іонізації повітря, синтетична шкіра Tahara), плюс додано оздоблення світлим деревом Bookmatch.
Lexus презентує елегантний кросовер NX Overtrail (фото)
Варто відзначити, що ось така версія Lexus NX Overtrail вперше з’явилась ще в березні поточного року, але пропонувалась виключно на японському ринку.
Але тепер цей автомобіль виходить на загальноєвропейські ринки — відповідно, кросовер Lexus NX Overtrail може з’явитись і у нас в Україні.

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За матеріалами:
mezha.media
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