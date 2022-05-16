Ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, — Квін — Finance.ua
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Ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, — Квін

Вчора 20:27Казна та Політика
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Ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, — КвінЛенд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США, — Квін
Поставки американських озброєнь по ленд-лізу для України не призведе до появи шаленого боргу перед США. Сам ленд-ліз просто прискорить поставки зброї.
Про це повідомляє тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю для «Європейської правди».
За її словами, немає мови про те, що Україна повинна повернути все, що отримає по цьому ленд-лізу. Його сенс в обході експортної процедури і додаткових погоджень.
"Скажу відверто, це просто процедура прискорення поставок зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось шаленого боргу після війни",-додала Квін.

Що таке ленд-ліз

Президент США Джо Байден 9 травня 2022 підписав закон про ленд-лізу для України. Цей документ дає йому право на безоплатній або частково безоплатній основі передавати військову техніку, боєприпаси і так далі для допомоги у протидії російській агресії.
До цього механізм застосовувався під час Другої світової війни, коли США поставками передових озброєнь допомогли союзникам перемогти нацистську Німеччину.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи ленд-ліз, заявив, що за допомогою американського народу українська армія зможе здобути перемогу над росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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