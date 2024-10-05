Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото) — Finance.ua

Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото) Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)

Китайський автовиробник Leapmotor розпочинає продаж в Європі свого компактного міського електромобіля T03. Очікується, що ця модель буде одним із найдешевших електромобілів у Європі.

Про це повідомляє insideevs.

Leapmotor T03 живиться від батареї місткістю 37,3 кВт-год, що забезпечує йому запас ходу 265 км за циклом WLTP. Компактний автомобіль комплектується одним електричним двигуном потужністю 95 к.с., розташованим на передній вісі.

Він приблизно такого ж розміру, як і його основний конкурент, Dacia Spring, але потужніший і має більший запас ходу. Хоча ціна Leapmotor трохи вища.

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Leapmotor T03 виходить на ринок Європи зі стартовою ціною €18 900 та £15 995 у Великій Британії. Щоб уникнути подорожчання електромобіля через європейські мита, Leapmotor буде виробляти авто в Європі.

Завдяки угоді про спільне підприємство зі Stellantis очікується, що перші T03 зійдуть з виробничої лінії в Тихи, Польща, до кінця року.

Цей же завод також виготовляє Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger і Fiat 600. Завдяки співпраці з Stellantis автомобілі Leapmotor у Європі матимуть доступ до широкого спектра національних сервісних мереж, що повинно підвищити їхню привабливість в очах місцевих споживачів.

T03 — не єдиний електромобіль Leapmotor, який надійшов у продаж у Європі. Друга модель — C10, електричний кросовер, який більший за Volkswagen ID.4 та лише трохи менший за новий електричний Porsche Macan.

Він обіцяє «найкращу у своєму класі безпеку, інтелектуальну взаємодію з користувачем і преміумрівень комфорту» за ціною від €36 400 євро, нижчою за всіх конкурентів подібного розміру. Його LFP-батарея місткістю 69,9 кВт-год забезпечує до 420 км запасу ходу за циклом WLTP, що є конкурентним для цього сегменту.

На відміну від T03, Leapmotor не буде складати C10 в Європі, що робить його вразливим до коливань цін на автомобілі, імпортовані з Китаю. Компанія Leapmotor заявила, що планує представити нові моделі електромобілів в Європі протягом наступних трьох років.

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