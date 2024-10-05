Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)

Технології&Авто
31
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
Китайський автовиробник Leapmotor розпочинає продаж в Європі свого компактного міського електромобіля T03. Очікується, що ця модель буде одним із найдешевших електромобілів у Європі.
Про це повідомляє insideevs.
Leapmotor T03 живиться від батареї місткістю 37,3 кВт-год, що забезпечує йому запас ходу 265 км за циклом WLTP. Компактний автомобіль комплектується одним електричним двигуном потужністю 95 к.с., розташованим на передній вісі.
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
Він приблизно такого ж розміру, як і його основний конкурент, Dacia Spring, але потужніший і має більший запас ходу. Хоча ціна Leapmotor трохи вища.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Leapmotor T03 виходить на ринок Європи зі стартовою ціною €18 900 та £15 995 у Великій Британії. Щоб уникнути подорожчання електромобіля через європейські мита, Leapmotor буде виробляти авто в Європі.
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
Завдяки угоді про спільне підприємство зі Stellantis очікується, що перші T03 зійдуть з виробничої лінії в Тихи, Польща, до кінця року.
Цей же завод також виготовляє Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger і Fiat 600. Завдяки співпраці з Stellantis автомобілі Leapmotor у Європі матимуть доступ до широкого спектра національних сервісних мереж, що повинно підвищити їхню привабливість в очах місцевих споживачів.
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
T03 — не єдиний електромобіль Leapmotor, який надійшов у продаж у Європі. Друга модель — C10, електричний кросовер, який більший за Volkswagen ID.4 та лише трохи менший за новий електричний Porsche Macan.
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
Він обіцяє «найкращу у своєму класі безпеку, інтелектуальну взаємодію з користувачем і преміумрівень комфорту» за ціною від €36 400 євро, нижчою за всіх конкурентів подібного розміру. Його LFP-батарея місткістю 69,9 кВт-год забезпечує до 420 км запасу ходу за циклом WLTP, що є конкурентним для цього сегменту.
Leapmotor запускає продажі свого компактного електромобіля в Європі (фото)
На відміну від T03, Leapmotor не буде складати C10 в Європі, що робить його вразливим до коливань цін на автомобілі, імпортовані з Китаю. Компанія Leapmotor заявила, що планує представити нові моделі електромобілів в Європі протягом наступних трьох років.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.