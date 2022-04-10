Латвійські прикордонники через санкції ЄС розвернули на кордоні 152 фур з білорусі та рф — Finance.ua

Представник митниці Андреїс Вайварс зазначив, що жоден з транспортних засобів не підпадав під винятки із санкцій, тому усі їх не пропустили.
За його словами, перші водії нічого не знали про нові обмеження, проте протягом дня інформація поширилася і після того потік вантажівок з рф та білорусі різко знизився.
Нагадаємо, цього тижня ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.
Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.
Виняток також складають товари, які рухаються територією країн ЄС між Калінінградською областю і основною територією рф.
російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, повинні залишити територію блоку до 16 квітня.