Латвійські прикордонники через санкції ЄС розвернули на кордоні 152 фур з білорусі та рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Латвійські прикордонники через санкції ЄС розвернули на кордоні 152 фур з білорусі та рф

Вчора 21:37Світ
442
Латвійські прикордонники за суботу 9 квітня не впустили в країну 152 фур на російських та білоруських номерах у зв’язку з початком дії нових санкцій Євросоюзу щодо перевезень.
Про це повідомляє ERR, пише «Європейська правда».
Представник митниці Андреїс Вайварс зазначив, що жоден з транспортних засобів не підпадав під винятки із санкцій, тому усі їх не пропустили.
За його словами, перші водії нічого не знали про нові обмеження, проте протягом дня інформація поширилася і після того потік вантажівок з рф та білорусі різко знизився.
Нагадаємо, цього тижня ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.
Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.
Виняток також складають товари, які рухаються територією країн ЄС між Калінінградською областю і основною територією рф.
російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, повинні залишити територію блоку до 16 квітня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.