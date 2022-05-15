Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів із білорусі — Finance.ua
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Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів із білорусі

Вчора 19:30Світ
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Латвія заборонила залізничний транзит військових вантажів із білорусіЛатвія заборонила залізничний транзит військових вантажів із білорусі
З 10 травня Латвія призупинила дію угоди, яка дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів через латвійські порти з білорусі до третіх країн.
Про це повідомляє Delfi із посиланням на заяву Міністерства сполучення країни.
У міністерстві нагадують, що угоду про пряме перевезення вантажів військового призначення залізничним транспортом із рб до третіх країн з використанням латвійських портів було ухвалено 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила до Євросоюзу.
Пізніше, 1 травня 2004 року, Латвія вступила до ЄС; 29 березня 2004 року країна стала членом НАТО. У зв’язку з цим Латвія пов’язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з білоруссю не відповідає цим правилам. «Також держуправління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з росією та білоруссю в контексті війни росії в україні», — йдеться у заяві Мінсполучення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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