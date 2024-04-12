Lamborghini представив останній Huracan із V10 (фото) — Finance.ua

Lamborghini представив останній Huracan із V10 (фото) 12.04.2024, 02:19 — Технології&Авто

Lamborghini представив останній Huracan із V10 (фото)

Італійський бренд Lamborghini показав Huracan у комплектації STJ, яка стане останньою для двигуна V10 та моделі загалом.

Lamborghini вирішила створити спеціальну комплектацію на честь зняття з виробництва Huracan та двигуна V10. Super Trofeo Jota (STJ) базується на STO , але для створення найкращої версії було обрано найвищий рівень комплектації.

Новинка буде обмежена 10 примірниками, а хардкорний смак довершить життєвий шлях найменшого Lambo після десятиліття на ринку.

Під капотом

З технічної точки зору змін не сталося. Huracan STJ має атмосферний 5,2-літровий двигун потужністю 631 кінську силу та 565 Нм крутного моменту, що виробляються при захмарних 8000 об/хв.

Потужність передається на задні колеса через ту ж семиступеневу автоматичну коробку передач із подвійним зчепленням. Тим не менш, є деякі зміни в «залізі» від STO, головним з яких є чотири регульовані амортизатори, отримані від гоночних автомобілів.

Чотиристоронні амортизатори доповнюються 20-дюймовими колесами з центральним блокуванням, обтягнутими спеціальними шинами Bridgestone Potenza Race. Нещодавно додані вуглецеві елементи в кутах переднього бампера є частиною аеродинамічного пакету, який також включає інший кут заднього антикрила. Lamborghini випробувала Huracan STJ на трасі Нардо, де він «зрізав» більше ніж секунду з часу кола STO.

Дві лівреї

Lamborghini розробила дві лівреї. Наразі показане синє покриття з чорним дахом і контрастними червоно-білими акцентами. Інший виконаний у сірому кольорі та має чорний дах у поєднанні з червоними та білими деталями.

У салоні є табличка з вуглецевого волокна з номером «1 з 10», яка вказує на ексклюзивність STJ. За бажанням власники можуть додати налаштовувану табличку з боку пасажира.

Тим не менш, Huracan STJ викликає певне розчарування, якщо порівнювати його з останнім спеціальним Gallardo. Sesto Elemento став справжнім трековим звіром, який важив лише 1000 кг завдяки широкому використанню вуглецевого волокна.

STJ знаменує кінець ери, оскільки сигналізує не лише про загибель Huracan, а й V10. Audi R8 нещодавно зняли з виробництва, тож дні шановного двигуна 5.2 FSI були вже полічені.

Ціни на спецверсію не вказуються, але це все одно не має значення. Майже рік тому компанія Lamborghini оголосила про розпродаж решти виробництва, тому ці 10 автомобілів вже знайшли майбутніх власників. Заміна Huracan буде представлена пізніше цього року, але вже без двигуна V10. Замість цього очікується використання меншого двигуна з турбонаддувом та гібридною силовою установкою.

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