Києву збільшили ліміти електроенергії - Yasno — Finance.ua

Києву збільшили ліміти електроенергії - Yasno Сьогодні 10:14 — Енергетика

Києву збільшили ліміти електроенергії - Yasno

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п’ятницю, 7 червня, — 1050−1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бізнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться», — додав він.

Коваленко зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

«Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами», — резюмував він.

Нагадаємо, в «Укренегро» попереджували, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

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