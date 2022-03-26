Китайський гігант Sinopec призупинив інвестиції в росію - ЗМІ — Finance.ua

Китайський гігант Sinopec призупинив інвестиції в росію - ЗМІ

Вчора 12:32 — Фондовий ринок

Китайська державна компанія Sinopec Group призупинила переговори щодо значних інвестицій у нафтохімічну промисловість та збут газу в росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

«Китайська Sinopec, прислухавшись до заклику уряду про обережність у зв’язку з посиленням санкцій, призупинила переговори про великі інвестиції у російський газохімічний завод та підприємство зі збуту російського газу в Китаї», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестиції планувалися на рівні півмільярда доларів.

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