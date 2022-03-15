Китайські акції, що котируються в Гонконзі, пережили найгірший день із часів світової фінансової кризи, — Bloomberg — Finance.ua

Китайські акції, що котируються в Гонконзі, пережили найгірший день із часів світової фінансової кризи, — Bloomberg

Вчора 10:12 — Фондовий ринок

Китайські акції, що котируються в Гонконгу, пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу Росії.

Про це пише Bloomberg.

Так індекс Hang Seng China Enterprises закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року.

Індекс Hang Sang Tech упав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року.

Передісторія

Раніше американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу росії на тлі війни в Україні.

13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною. У посольстві Китаю в США та в пресслужбі Кремля відхрестилися від цих заяв і заперечили, що росія просила про будь-яку допомогу.

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