Китайські акції, що котируються в Гонконзі, пережили найгірший день із часів світової фінансової кризи, — Bloomberg — Finance.ua
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Китайські акції, що котируються в Гонконзі, пережили найгірший день із часів світової фінансової кризи, — Bloomberg

Вчора 10:12Фондовий ринок
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Китайські акції, що котируються в Гонконгу, пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу Росії.
Про це пише Bloomberg.
Так індекс Hang Seng China Enterprises закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року.
Індекс Hang Sang Tech упав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року.

Передісторія

Раніше американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу росії на тлі війни в Україні.
13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною. У посольстві Китаю в США та в пресслужбі Кремля відхрестилися від цих заяв і заперечили, що росія просила про будь-яку допомогу.
За матеріалами: Економічна Правда
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