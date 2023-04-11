Китайська корпорація Alibaba створила свій аналог ChatGPТ — Finance.ua

Китайська корпорація Alibaba створила свій аналог ChatGPТ Вчора 22:16 — Технології&Авто

Китайська корпорація Alibaba створила свій аналог ChatGPТ

Китайська корпорація Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen, аналогічну до GPT.

Про це 11 квітня повідомляє Reuters.

«Ми перебуваємо на технологічному вододілі, зумовленому генеративним штучним інтелектом та хмарними обчисленнями, і підприємства у всіх секторах почали використовувати інтелектуальну трансформацію, щоб бути на крок попереду», — заявив генеральний директор компанії Даніель Чжан.

Зазначається, що розробку планується інтегрувати у всі бізнес-додатки компанії.

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Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, програму Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій. Крім того, вона буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba і в торговий майданчик AliExpress.

Alibaba планує відкрити мовну модель для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні моделі, що налаштовуються.

Після презентації Tongyi Qianwen акції Alibaba зросли на 3%.

Нагадаємо, у лютому чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні.

Експерти вважали, що штучний інтелект зможе залишити без роботи 300 мільйонів людей у розвинутих країнах.

Понад тисячу експертів, серед яких Ілон Маск та екс-співзасновник Apple Стів Возняк, закликали призупинити розробку потужних систем на основі штучного інтелекту.

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