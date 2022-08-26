Китайська Baidu представила свій перший квантовий компʼютер Qianshi — Finance.ua

Китайська Baidu представила свій перший квантовий компʼютер Qianshi Вчора 00:31 — Технології&Авто

Китайська Baidu представила свій перший квантовий компʼютер Qianshi, www.reuters.com

Китайський гігант Baidu Inc. представив свій перший квантовий компʼютер Qianshi і готовий зробити його доступним для зовнішніх користувачів. Таким чином компанія приєдналася до глобальних перегонів із практичного застосування технології.

Про це пише Reuters

У заяві Baidu йдеться, що розроблений компанією квантовий компʼютер, який отримав назву Qianshi, має процесор на 10 кубітів (квантовий біт). Пекінська компанія також розробила квантовий чіп на 36 кубітів.

За даними дослідницької компанії IDC, до кінця 2027 року уряди та компанії світу інвестують близько $16,4 млрд у розробку квантових технологій.

Американський технологічний гігант IBM заявив, що планує підготувати квантовий компʼютер до комерційного використання у 2025 році з процесором обсягом понад 4000 кубітів. Наразі IBM випустила квантові процесори зі 127 кубітами.

www.reuters.com

Компанія Alphabet Inc. корпорації Google прагне до кінця цього десятиліття розробити компʼютер із 1 000 000 кубітів.

Уряди та компанії по всьому світу протягом багатьох років рекламували потенціал квантових обчислень, форми високошвидкісних обчислень за надзвичайно низьких температур, які дозволять компʼютерам досягти безпрецедентної швидкості обробки.

Тим не менш, поточні реальні програми в цій галузі все ще дуже прості та обмежені невеликою групою перших клієнтів.

США, Китай та Європейський Союз ініціювали широко фінансовані проекти в галузі квантових обчислень, сподіваючись просунутися вперед у цій галузі, яку часто вважають одним із наріжних каменів, які визначатимуть нову глобальну перевагу.

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