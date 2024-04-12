Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи — Bloomberg — Finance.ua
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Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи — Bloomberg

Казна та Політика
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Китайські імпортери скасовують постачання 4−5 партій кукурудзи з України, які раніше були погоджені на період із квітня по червень. Оскільки вони прагнуть виконати нові урядові заходи щодо підтримки вітчизняних фермерів. Про це повідомляє Bloomberg.
За словами джерел видання, у Китаї прагнуть зменшити пропозицію на внутрішньому ринку та підтримати ціни для своїх аграріїв перед посівною. З цією метою імпортери країни не приймуть 4−5 партій української кукурудзи, які КНР замовила раніше для отримання з квітня по червень.
Таке рішення було прийнято протягом останніх двох тижнів. Водночас співрозмовники зазначили, що надалі Китай може зірвати більше іноземних постачань. У Bloomberg пояснюють, що трейдери можуть постачати кукурудзу з-за кордону й змішувати її з іншими інгредієнтами в кормах для тварин перед імпортом за нижчою податковою ставкою.
Однак місцева влада прикордонних територій Китаю заборонила трейдерам будувати нові заводи для змішування зернових культур та сказала зменшити поставки кукурудзи в ці зони в порівнянні з 2023 роком.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз щодо кредитного рейтингу Китаю до «негативного», пославшись на ризики для держфінансів, оскільки економіка стикається зі зростаючою невизначеністю у переході до нових моделей зростання.
За матеріалами:
УНН
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