Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році

Технології&Авто
11
Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році
Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році
За підсумками першого кварталу 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників.
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія. Тепер першу позицію вперше зайняв Китай.
Із Китаю до інших країн у першому кварталі 2023 року експортували 1,069 млн автомобілів. Японія поставила в інші країни лише 1,047 млн автомобілів за такий самий період.
Експерти прогнозують, що відставання Японії від Китаю лише збільшуватиметься. Це відбуватиметься завдяки збільшенню виробничих потужностей у КНР.
За квітень із Китаю в інші країни експортували 376 тисяч автомобілів. Це на 3,3% більше, ніж у березні.

Топ 10 китайських автовирбників за експортом автомобілів:

  1. SAIC;
  2. Chery;
  3. Tesla;
  4. Geely;
  5. Great Wall;
  6. DongFeng;
  7. Changan;
  8. BYD;
  9. BAIC;
  10. JAC.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.