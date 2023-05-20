Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році — Finance.ua

Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році
За підсумками першого кварталу 2023 року Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників.
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія. Тепер першу позицію вперше зайняв Китай.
Із Китаю до інших країн у першому кварталі 2023 року експортували 1,069 млн автомобілів. Японія поставила в інші країни лише 1,047 млн автомобілів за такий самий період.
Експерти прогнозують, що відставання Японії від Китаю лише збільшуватиметься. Це відбуватиметься завдяки збільшенню виробничих потужностей у КНР.
За квітень із Китаю в інші країни експортували 376 тисяч автомобілів. Це на 3,3% більше, ніж у березні.
Топ 10 китайських автовирбників за експортом автомобілів:
- SAIC;
- Chery;
- Tesla;
- Geely;
- Great Wall;
- DongFeng;
- Changan;
- BYD;
- BAIC;
- JAC.
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