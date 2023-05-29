Київський ТРЦ «Магелан» повторно виставили на торги 8 червня — Finance.ua
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Київський ТРЦ «Магелан» повторно виставили на торги 8 червня

Фондовий ринок
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8 червня в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «МР БАНК», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об'єкти нерухомості, у тому числі - торгівельно-розважальний центр «МАГЕЛАН» у столиці. Про це пише ФГВФО.
Так, одним лотом № G18N020026 на продаж виставлено:
  • ТРЦ, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр «МАГЕЛАН»). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро «Теремки» та на перетині ключових транспортних магістралей — Одеської траси та Кільцевої дороги.
  • права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
  • майновий комплекс, площею 13 041,3 кв. м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.
Початкова ціна реалізації лоту № G18N020026 — 498,3 млн грн.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням.
Публічні паспорти активів доступні для перегляду — тут.
Активи перебувають на балансі АТ «МР БАНК» і на продаж виставляються повторно.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «МР БАНК».
За матеріалами:
Finance.ua
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