Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва — Finance.ua

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Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва

Вчора 04:42Казна та Політика
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Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництваКиївське метро відмовиться від вагонів російського виробництва
КП «Київський метрополітен» планує відмовитися від вагонів російського виробництва.
Про це повідомила виданню «Сьогодні» заступниця начальника метро Наталія Макогон.
«Поки йде війна, ми не можемо назвати точну дату повної заміни вагонів російського виробництва, але ми не можемо зараз гаяти час і не думати на перспективу», — сказала Макогон.
Міжнародна асоціація громадського транспорту, членом якої став «Київський метрополітен», може допомогти із заміною рухомого складу.
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Поки що метро розгляне питання, щоб зняти з вагонів таблички російських заводів-виробників.
Наразі 726 із 821 вагона, що експлуатується в метро, були виготовлені в росії.
135 вагонів метрополітен модернізував на Крюківському вагонобудівному заводі за рахунок Кіотського протоколу та вважає «конструктивно новими одиницями транспорту».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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