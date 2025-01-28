Київська компанія налагодила виробництво унікальних гідрогелевих пов’язок для лікування опіків та відкритих ран — Finance.ua

Київська компанія налагодила виробництво унікальних гідрогелевих пов’язок для лікування опіків та відкритих ран Сьогодні 18:40

Київська компанія налагодила виробництво унікальних гідрогелевих пов’язок для лікування опіків та відкритих ран

Вперше про гідрогелеві пов’язки «Гідробинт», розроблені Інститутом фізики НАН України, стало відомо у 2016 році. Тоді науковці активно шукали виробників, здатних масово виготовляти ці пов’язки, які були важливими для Збройних сил України. Виріб мав особливу цінність у лікуванні ран від фосфорних опіків.

Наприкінці 2024 року «Гідробинт» вийшов на ринок України завдяки київській компанії «Ві-Кьюб», яка почала масове виробництво цих пов’язок.

Розробка тривала 9 років. Гідробинт пройшов випробовування в польових умовах та дослідження Центром термічної травми та пластичної хірургії. І зараз перші партії бинтів вже надіслані до волонтерських фондів, а також придбані для тактичних аптечок та звичайних побутових наборів першої допомоги. Виробництво «Гідробинту» здійснюється за ліцензійною угодою з Інститутом фізики НАН України.

До 2015 року в Україні гідрогелеві пов’язки постачались тільки з-за кордону, здебільшого для потреб АТО. Хоча ці пов’язки були ефективними, їх висока ціна обмежувала доступність. Натомість виробництво гідрогелевих перев’язувальних матеріалів активно розвивалось у різних країнах. Такі пов’язки, наприклад, є обов’язковим компонентом аптечок солдатів НАТО, оскільки вони ефективно допомагають при багатьох видах поранень в польових умовах.

Український «Гідробинт #1» — це напівпрозора, волога, прямокутна пластина 10×10 см з еластичного гідрогелю, упакована в фольгований блістер. Для тих, хто знайомий із гідрогелевими патчами або масками, цей продукт буде знайомим. Він не містить тканинного армування, тому легко тягнеться і щільно обгортатиме рану.

Як це працює?

На відміну від аналогів, Гідробинт не містить спирту та не пече рану. Також у його складі не має антибіотиків, бо останні діють лише на обмежені види бактерій. Гідробинт виконує антисептичну (знезаражувальну) функцію за допомогою наночастинок срібла. При цьому мікроби на уражене місце потрапити не зможуть, оскільки їхні розміри перевищують 1 мк, тобто є більшими за розміри комірок сітки матеріалу. Наночастинки срібла діють, як торпеди, які пробивають отвори в одноклітинних мікроорганізмах, руйнують їх оболонку. В результаті, в оболонці мікробу утворюється отвір, через який витікає цитоплазма (вміст клітини). Тому мікроб швидко гине. А наночастинка рухається далі, продовжуючи вбивати інші одноклітинні шкідливі мікроорганізми.

Гідробинт миттєво охолоджує рану, а дже вода, яка складає 80% гідрогелю, одразу ж охолоджує рану і спиняє процес руйнування тканин. Завдяки своїй властивості утримувати вологу, він може залишатись ефективним протягом більше 24 годин, не висихаючи та не прилипаючи до рани.

Цей продукт є універсальним і стане корисним не лише на фронті, а й у побуті — його можна використовувати при побутових опіках, порізах, на виразках або при пролежнях. Як зазначають розробники, «Гідробинт має бути в кожній аптечці. Звичайно, зараз перша потреба на фронті, але це універсальний виріб. Він допоможе матусям полегшити біль дитині при побутових опіках або подряпинах на дитячому майданчику. Дуже зручний для автомобілістів, туристів, спортсменів. Його використовують при виразках та пролежнях. Ми ставили за мету зробити класний український знеболювальний виріб, який за якістю не поступиться найліпшим світовим прикладам».

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