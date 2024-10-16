«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві — Finance.ua

«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Компанія «Київхліб» закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Спочатку компанія планувала використовувати вендінгові автомати, але через їх високу вартість від цієї ідеї відмовились. Замість цього в стандартних хлібних кіосках встановили двері з доступом через банківську картку, касу самообслуговування та камери відеоспостереження з фіксацією обличчя.

Однак система не змогла повністю захистити магазини від зловмисників. Шахраїв не зупиняв і ризик того, що оператор може дистанційно заблокувати двері й викликати охорону. Рішення знайшли — додали відео консьєржа на дисплеї біля каси розрахунку.

Втім наступною перешкодою стали масові відключення електроенергії. Через перебої зі світлом двері не зачинялися, камери вимикалися, а холодильники та освітлення не працювали.

«Київхліб» не виключає повернення до цього формату, але рішення буде прийнято не раніше весни 2025 року, коли буде зрозуміло, чи продовжить Київ жити далі без відключень світла.

Економічна Правда За матеріалами:

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