«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві

Фондовий ринок
24
Компанія «Київхліб» закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.
Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
Спочатку компанія планувала використовувати вендінгові автомати, але через їх високу вартість від цієї ідеї відмовились. Замість цього в стандартних хлібних кіосках встановили двері з доступом через банківську картку, касу самообслуговування та камери відеоспостереження з фіксацією обличчя.
Однак система не змогла повністю захистити магазини від зловмисників. Шахраїв не зупиняв і ризик того, що оператор може дистанційно заблокувати двері й викликати охорону. Рішення знайшли — додали відео консьєржа на дисплеї біля каси розрахунку.
Втім наступною перешкодою стали масові відключення електроенергії. Через перебої зі світлом двері не зачинялися, камери вимикалися, а холодильники та освітлення не працювали.
«Київхліб» не виключає повернення до цього формату, але рішення буде прийнято не раніше весни 2025 року, коли буде зрозуміло, чи продовжить Київ жити далі без відключень світла.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.