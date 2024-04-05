Київ закупить 85 нових автобусів — Finance.ua
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Київ закупить 85 нових автобусів

Казна та Політика
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Столичне КП «Київпастранс» уклало договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку автобусів в рамках кредиту ЄІБ.
Про це повідомляє AllTransUA.
Видання зазначає, що оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року, втім розкриття пропозицій доволі багато разів переносилось та відбулось лише у листопаді 2021 року.
Потім оцінку пропозицій призупинили через повномасштабне вторгнення з боку рф, процеси по тендеру відновились лише в 2023 році. Всього учасників торгів було два, другим була компанія Otokar.
Перша партія автобусів має надійти вже за 8 місяців після сплати авансу, а вся партія не пізніше ніж за 22 місяці. Раніше в ЗМІ повідомлялось що мова йде про 85 одиниць. Вартість договору сягне 18,6 млн євро.
Попри те, що в оголошенні не вказується жодної детальної інформації про продукт, видання припускає, що найбільш імовірно Києву будуть поставлені автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12 В 2017 році компанія Anadolu Isuzu надсилала до України декілька демонстраційних зразків які подорожували різними містами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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