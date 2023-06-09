Київ до кінця року запустить новий цифровий сервіс для ветеранів — "Електронний кабінет захисника" — Finance.ua

Київ до кінця року запустить новий цифровий сервіс для ветеранів — "Електронний кабінет захисника" Сьогодні 08:28 — Казна та Політика

У Києві, як очікують, до кінця поточного року запустять «Електронний кабінет захисника», у якому можна замовити й оформити приблизно 45 муніципальних послуг і понад 140 державних, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні представили членам Координаційної ради міста з питань реінтеграції та підтримки киян-захисників новий сервіс, який створює столиця, — «Електронний кабінет захисника», — написав він у телеграм-каналі.

«Коли наші захисники повертаються додому, всі говорять про одну з головних проблем: щоб підтвердити свій статус, їм треба зібрати безліч документів у купі інстанцій. Саме тому Київ, як сучасне цифрове місто, розробляє та впроваджує «Електронний кабінет захисника», — зауважив Кличко.

Як повідомляється, у ньому можна буде швидко замовити й оформити близько 45 муніципальних послуг і понад 140 — державних: від соціальних і медичних до освітніх і допомоги в працевлаштуванні.

«Сервіс дасть змогу отримувати послуги за принципом „єдиного вікна“. У смартфоні, не виходячи з дому, можна буде замовити одночасно всі доступні послуги, дізнатися інформацію щодо статусу заявки, отримати зворотний зв’язок після її розгляду. Запустити роботу „Електронного кабінету захисника“ місто планує до кінця 2023 року», — уточнив Кличко.

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