Київ до кінця року запустить новий цифровий сервіс для ветеранів — "Електронний кабінет захисника" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ до кінця року запустить новий цифровий сервіс для ветеранів — "Електронний кабінет захисника"

Казна та Політика
8
У Києві, як очікують, до кінця поточного року запустять «Електронний кабінет захисника», у якому можна замовити й оформити приблизно 45 муніципальних послуг і понад 140 державних, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Сьогодні представили членам Координаційної ради міста з питань реінтеграції та підтримки киян-захисників новий сервіс, який створює столиця, — «Електронний кабінет захисника», — написав він у телеграм-каналі.
«Коли наші захисники повертаються додому, всі говорять про одну з головних проблем: щоб підтвердити свій статус, їм треба зібрати безліч документів у купі інстанцій. Саме тому Київ, як сучасне цифрове місто, розробляє та впроваджує «Електронний кабінет захисника», — зауважив Кличко.
Як повідомляється, у ньому можна буде швидко замовити й оформити близько 45 муніципальних послуг і понад 140 — державних: від соціальних і медичних до освітніх і допомоги в працевлаштуванні.
«Сервіс дасть змогу отримувати послуги за принципом „єдиного вікна“. У смартфоні, не виходячи з дому, можна буде замовити одночасно всі доступні послуги, дізнатися інформацію щодо статусу заявки, отримати зворотний зв’язок після її розгляду. Запустити роботу „Електронного кабінету захисника“ місто планує до кінця 2023 року», — уточнив Кличко.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.