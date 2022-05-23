Курс євро різко виріс до долара після заяви глави ЄЦБ про підвищення ставок — Finance.ua
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Курс євро різко виріс до долара після заяви глави ЄЦБ про підвищення ставок

Вчора 15:44
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Курс євро зріс 23 травня, після того, як президент Європейського центрального банку заявила, що банк, ймовірно, підніме процентні ставки до вересня. В цей самий день долар продовжив своє падіння.
Про це повідомляє Reuters.
Євро сильно зріс, додавши 1,1% до 1,0687 долара. В даний час він виріс на 3,3% з моменту досягнення 13 травня багаторічного мінімуму в 1,0349 долара.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила в своєму блозі, що банк, ймовірно, підніме ставку за депозитами в зоні євро з негативної території до кінця вересня і може підняти її ще більше, якщо інфляція не стабілізується на рівні 2%.
«Ми розглядаємо це як тимчасову корекцію (в доларі США) на даний момент. Якщо ми подивимося на основні причини, через які Долар так сильно зміцнювався в останні місяці, ми не думаємо, що фундаментальна історія останніх місяців істотно змінилася минулого тижня», — сказав аналітик MUFG Лі Хардман.
При цьому він вказав, що в дуже короткостроковій перспективі існує ризик того, що це корекційне зниження може продовжитися далі.
Індекс долара США до основних світових валют, піднявшись приблизно на 16% до дворічного максимуму до 105,01 за 12 місяців до середини травня, впав 23 травня до 102,15.
Долар став основною валютою для інвесторів цього року, коли ризикові активи впали, а побоювання з приводу економіки та інфляції підскочили.

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За матеріалами: РБК-Україна
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