Курс гривні: експерт спрогнозував "стрибки" та назвав причину — Finance.ua
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Курс гривні: експерт спрогнозував "стрибки" та назвав причину

Валюта
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Курс долара в Україні може змінюватися через новини про припинення так званої «зернової угоди».
Як розповів фінансовий експерт Василь Матій, зрив експорту негативно вплинув би на пропозицію долара на готівковому ринку, передає 24 канал.
«Курс залежить від успішного продовження зернової ініціативи, тому може коливатися через новини про можливе припинення», — заявив він.
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Економічні умови, які безпосередньо залежать від міжнародної підтримки та експорту, на сьогоднішній день є одними з найважливіших факторів для стабільності курсу долара в Україні. Тому, як прогнозують експерти, зміни курсу можуть бути викликані очікуваннями від налагодження морського експорту.

Довідка Finance.ua:

За матеріалами:
УНІАН
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