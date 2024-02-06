Купити стаж: як змінилася ціна за один місяць стажу і коли наступне підвищення — Finance.ua

Купити стаж: як змінилася ціна за один місяць стажу і коли наступне підвищення Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Купити стаж: як змінилася ціна за один місяць стажу і коли наступне підвищення

З січня змінився розмір мінімального страхового внеску, необхідного для зарахування до страхового стажу одного повного місяця.

З 1 січня 2024 року в Україні зріс до 7100 грн розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно, розмір мінімального страхового внеску (а це фактично ціна місяця стажу), що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати, з 1 січня становить 1562 грн на місяць.

Тобто для зарахування до страхового стажу одного повного місяця застрахованою особою (або за застраховану особу) має бути сплачено 1562 грн страхового внеску (22% х 7100 грн, де 7100 грн — розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

Наступне підвищення мінімальної зарплати заплановане на 1 квітня 2024 року — 8000 грн. Таким чином добровільний пенсійний внесок зросте до 1760 грн (8000×22%).

Максимальна база для нарахування єдиного внеску — 106 500 грн з 1 січня та 120 000 грн з 1 квітня 2024 року.

Хто і на чий рахунок може робити добровільні внески, яка періодичність сплати внесків

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі.

Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Важливо знати: щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Громадяни, які бажають у 2024 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, можуть укласти нові Договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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