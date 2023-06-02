Куди звертатись переселенцям, якщо виплати затримують: докладне пояснення — Finance.ua

Куди звертатись переселенцям, якщо виплати затримують: докладне пояснення Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Куди звертатись переселенцям, якщо виплати затримують: докладне пояснення

Громадяни України, які через бойові дії були змушені переїхати до інших регіонів, можуть розраховувати на виплати від держави. Але часто трапляються ситуації, коли виплати не надходять чи затримуються.

На порталі «На пенсії» розповіли про те, куди звертатися тимчасовим переселенцям у разі, якщо допомога не надійшла вчасно. Варто зазначити, що держдопомога для багатьох переселенців є єдиним джерелом доходу.

Так, українським переселенцям виплачують допомогу від держави у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю. Щомісяця виплати нараховуються з 3 до 22 числа.

Проте часом переселенці скаржаться, що виплати затримують та не виплачують вчасно.

У такому разі українцям радять не відтягувати та негайно з’ясовувати причини. Зробити це можна, звернувшись за кількома телефонами:

на «гарячу лінію» Мінреінтеграції: 15−48;

в офіс уповноваженого з внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39 .

Також у Мінсоцполітики раніше заявляли, що у 2023 році може не вистачити коштів на фінансування виплат усім ВПО. Тому фінансова допомога нараховуватиметься лише найуразливішим категоріям. Однак у Мінреінтеграції пообіцяли, що намагатимуться зберегти виплати всім категоріям переселенців.

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